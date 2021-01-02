Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (3)
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Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (3)

02.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:50
Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (3)

KAŞ'TA DA TURİSTLER DENİZE GİRDİYazdan kalma güneşli ve sıcak bir günün yaşandığı Antalya'nın Kaş ilçesinde yerli halk kısıtlama dolayısıyla sokağa çıkmazken, ilçede tatil yapan turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

KAŞ'TA DA TURİSTLER DENİZE GİRDİ

Yazdan kalma güneşli ve sıcak bir günün yaşandığı Antalya'nın Kaş ilçesinde yerli halk kısıtlama dolayısıyla sokağa çıkmazken, ilçede tatil yapan turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı. İnceboğaz halk plajına gelen turistlerden bazıları denize girerken, bazıları ise kıyıda güneşlenmeyi tercih etti.

Mehmet AKIN/KAŞ (Antalya), FOTĞORAFLI


Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (3)
Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (3)
Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet AKIN

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