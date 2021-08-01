Turistlerin gelmesi hediyelik eşya satıcılarının yüzünü güldürdü
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Turistlerin gelmesi hediyelik eşya satıcılarının yüzünü güldürdü

Turistlerin gelmesi hediyelik eşya satıcılarının yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Odunpazarı'nda geçimini hediyelik eşya satarak sağlayan esnaf, turistlerin gelmesiyle yüzü güldü.

Eskişehir Odunpazarı'nda geçimini hediyelik eşya satarak sağlayan esnaf, turistlerin gelmesiyle yüzü güldü.

Pandeminin devam etmesi nedeniyle hediyelik eşya satıcıları maddi kaybın en çok vurduğu sektörlerden biri oldu. Eskişehir'e, yerli ve yabancı turistlerin gelmesi küçük esnafı memnun etti. Küçük esnaf olarak bilinen hediyelik eşya satıcıları, Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir genelinde de korona virüs (Covid-19) salgınıyla turizmden elde ettiği gelirleri büyük ölçüde azaldı. Pandemi suresince kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte turizmde hareketlilik yaşandı. Eskişehir'de bulunan küçük esnaf olarak adlandırılan hediyelik satıcıları bu yaz tatilinde az da olsa gelir elde etti.

"Tek temennimiz Covid-19'un bitmesi"

Odunpazarı'nda hediyelik eşya satışı yapan işletmeci Serap Eyiol, pandeminin devam etmesi nedeniyle hediyelik eşya satıcıları maddi kaybın en çok vurduğu sektörlerden biri olduğunu belirten Eyiol, "Bizler pandemi süresince yasakların olmasından dolayı maddi ve manevi kayıp yaşadık. Yaz tatilinde yerli ve yabancı turistlerin gelmesi bizi memnun etti. Tek temennimiz Covit-19'un bitmesi" dedi.

Şırnak'tan Eskişehir'e tatile gelen ziyaretçi Esra Dinç, turizm yerlerinde satılan hediyelik eşyaları beğendiğini ve yöresel el dokuması ile yapılan küçük hediyelikleri fiyattı uygun olduğu için tercih ettiğini belirti. Dinç, "Özellikle el ile yapılmış hediyelik eşyaları çok beğeniyorum. Fiyat bakımından diğer mağazalar ile karşılaştırdığınızda çok uygun oluyor. Hediyelik eşya satan yerlere daha çok destek verilmeli" dedi. - ESKİŞEHİR

Turistlerin gelmesi hediyelik eşya satıcılarının yüzünü güldürdü
Turistlerin gelmesi hediyelik eşya satıcılarının yüzünü güldürdü
Turistlerin gelmesi hediyelik eşya satıcılarının yüzünü güldürdü
Turistlerin gelmesi hediyelik eşya satıcılarının yüzünü güldürdü
Turistlerin gelmesi hediyelik eşya satıcılarının yüzünü güldürdü
Turistlerin gelmesi hediyelik eşya satıcılarının yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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