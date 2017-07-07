Turistlerin Akınına Uğrayan Kızkumu'nda İstenmeyen Görüntüler (2)

MARMARİS BELEDİYESİ'NDEN TUVALET AÇIKLAMASI



Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Kızkumu Plajı'ndaki seyyar tuvaletlerdeki pis görüntü ve kokuyla ilgili Marmaris Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada seyyar tuvaletlerin Marmaris Belediyesi tarafından kullanıma açılmadığını belirtilerek, "Bölgeye gelen ziyaretçilerin kullanımına sunulan seyyar tuvaletler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiştir. Ayrıca bölgedeki arazi Muğla Valiliği'ne ait olup denetim ve gözetimi Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığıyla 04 Nisan 2014 tarihinde kurulan MUÇEV'e aittir" denildi.