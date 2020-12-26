Turistler Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinliğin keyfini çıkartıyor

Sultanahmet Meydanı'ndan timelapse Turistlerden görüntüler Meydandan görüntüler İSTANBUL - Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sakin sokakların keyfini çıkartıyor.

Sultanahmet Meydanı'ndan timelapse

Turistlerden görüntüler

Meydandan görüntüler İSTANBUL - Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sakin sokakların keyfini çıkartıyor. Hergün binlerce insanın uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turistler gönüllerince gezip fotoğraf çektiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya