Turistler Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinliğin keyfini çıkartıyor
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Turistler Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinliğin keyfini çıkartıyor

26.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:48

Sultanahmet Meydanı'ndan timelapse Turistlerden görüntüler Meydandan görüntüler İSTANBUL - Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sakin sokakların keyfini çıkartıyor.

Sultanahmet Meydanı'ndan timelapse

Turistlerden görüntüler

Meydandan görüntüler İSTANBUL - Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sakin sokakların keyfini çıkartıyor. Hergün binlerce insanın uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turistler gönüllerince gezip fotoğraf çektiriyor.

Turistler Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinliğin keyfini çıkartıyor
Turistler Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinliğin keyfini çıkartıyor
Turistler Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinliğin keyfini çıkartıyor
Turistler Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinliğin keyfini çıkartıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 11:48:24. #1.15#
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