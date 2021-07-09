Turhan, Antalya Yaz şölenine katıldı

Anadolu Gençlik Derneği Antalya Şubesi tarafından organize edilen Yaz Şöleni etkinliği gençlerin, velilerin ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa katılarak gençlere hitap eden AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, "Selama ve tebessüme önem veren, şefkatli ve merhametli olan, hediye vermeyi ve ikramı seven nesiller yetiştireceğiz" dedi.

Turhan şunları ifade etti:

"Gençlerimizin fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğrenmesi elbette önemlidir ama daha önemlisi hak ve adalete riayet etmeyi öğrenmeleridir. Selama ve tebessüme önem veren, şefkatli ve merhametli olan, hediye vermeyi ve ikramı seven, doğru kimselerle arkadaşlık eden, öğrenmeyi talep eden, okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, haramdan ve yalandan sakınan nesiller yetiştirmek bu ülkeye yapılacak en büyük hizmettir.

Gençlerimizle beraber bu yazı en güzel şekilde verimli geçirmenin gayretinde olacağız. Burada verimli geçeceğine inandığımız bir yaz döneminin startını veriyoruz. "Yaz bizimle bir başka" sloganıyla Antalyamızda ve tüm illerimizde yapacağımız yaz etkinlikleriyle gençliğimiz Yeni Bir Dünya'nın kurulması inancını kuşanacaklar."

Kaynak: Bültenler