Turhan, Antalya Yaz şölenine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turhan, Antalya Yaz şölenine katıldı

Turhan, Antalya Yaz şölenine katıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Anadolu Gençlik Derneği Antalya Şubesi tarafından organize edilen Yaz Şöleni etkinliği gençlerin, velilerin ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa katılarak gençlere hitap eden AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, "Selama ve tebessüme önem veren, şefkatli ve merhametli olan, hediye vermeyi ve ikramı seven nesiller yetiştireceğiz" dedi.

Turhan şunları ifade etti:

"Gençlerimizin fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğrenmesi elbette önemlidir ama daha önemlisi hak ve adalete riayet etmeyi öğrenmeleridir. Selama ve tebessüme önem veren, şefkatli ve merhametli olan, hediye vermeyi ve ikramı seven, doğru kimselerle arkadaşlık eden, öğrenmeyi talep eden, okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, haramdan ve yalandan sakınan nesiller yetiştirmek bu ülkeye yapılacak en büyük hizmettir.

Gençlerimizle beraber bu yazı en güzel şekilde verimli geçirmenin gayretinde olacağız. Burada verimli geçeceğine inandığımız bir yaz döneminin startını veriyoruz. "Yaz bizimle bir başka" sloganıyla Antalyamızda ve tüm illerimizde yapacağımız yaz etkinlikleriyle gençliğimiz Yeni Bir Dünya'nın kurulması inancını kuşanacaklar."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Şevval Sam Müslüm Gürses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turhan, Antalya Yaz şölenine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:48:54. #1.15#

title