Turhal Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı TOKAT'ın Turhal Belediyesi tarafından ilçede, koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi 130 aileye kuru gıda yardımı yapıldı.

TOKAT'ın Turhal Belediyesi tarafından ilçede, koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi 130 aileye kuru gıda yardımı yapıldı.

Turhal Belediyesi'nce aşevinden yemek alan 130 aileye, koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamamaları üzerine, 1 aylık kuru gıda yardımında bulunuldu. Ayrıca engelli ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlananlar için ise yemek dağıtımına başlandı. İlçe genelinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla da belediye ekipleri tarafından caddelerde, sokaklarda, parklarda dezenfeksiyon çalışmaları sürdürüldü.

Vatandaşları evde kalmaları konusunda uyaran Belediye Başkanı İlker Bekler, "Şu anda aşevimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut koronavirüsle alakalı mücadele kapsamında aşevimizden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın karşı yaptığımız çalışmaları değiştirdik. Bu bağlamda yaklaşık 130 aileye her gün 3 öğün sıcak yemek yardımı yapıyorduk. Mevcut hastalığın önüne geçmekle alakalı sıcak yemek yapamayan vatandaşlarımıza yaklaşık 25 aileye sıcak yemek yardımımız devam etmekle birlikte kullandığımız sefer taslarından dolayı virüsün yayılmasının önüne geçmek için 1 aylık mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde kuru gıda yardımı yapmaya devam edeceğiz. Bunu imkanlarımız dahilinde ve mücadele sürdüğü sürece inşallah Turhal genelinde devam edeceğiz" diye konuştu.

Kendisi il dışında olup da annesi babası ilçede yaşayanların endişe etmesine gerek olmadığını belirten Bekler, "Bize ulaştıkları takdirde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak ekip ekipman ve düzenek kurduk. Belediyemize ulaştıkları takdirde biz kendilerine ulaşır ve her türlü ihtiyaçlarını gideririz. Halkımızdan şunu rica ediyoruz. Toplu ulaşım araçlarını ve sokaktaki piknik alanlarını mümkün oldukça kullanmayalım. Gençlerimizi evde daha çok tutalım, mücadeleye hep beraber katılım sağlarsak daha az etkilenerek atlatmış olacağız" dedi.

Kaynak: DHA