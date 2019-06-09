Turgutluspor'un yeni başkanı Hüseyin Güleç oldu

TFF. 3.Lig 3. grupta mücadele eden Turgutluspor kulüp başkanlığa Hüseyin Güleç seçildi.

Kulübün Irlamaz Vadisi Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen, tek adayın olduğu olağanüstü genel kurulda, Hakan Sezer'den boşalan başkanlık koltuğuna 152 üyenin oyu ile Hüseyin Güleç seçildi.

Güleç, yaptığı konuşmada, Turgutluspor'un hak ettiği yerlere geleceğini söyledi.

Turgutlu'da yaşayan vatandaşların Turgutluspor'a her zaman destek çıktığını ve bundan sonrada Turgutlu Belediyesi'nin desteği ile daha iyi noktalara geleceğini belirten Güleç, "Turgutluspor'da 1'inci yılımızda alt yapı ve yapılanma, 2'nci yılımız atılım yılımız ve 3'üncü yılımız şampiyonluk yılımız olacaktır. Turgutluspor'un layık olduğu yer en az 2. Lig." diye konuştu.

Kongreye, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, taraftarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA