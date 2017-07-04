Turgutlu Seramiksan'da Doğancı İmzaladı

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekibi Seramiksan, daha önce prensip anlaşmasına vardığı antrenör Mustafa Suphi Doğancı ile sözleşme imzaladı.



Brezilyalı Angelo Vercesi'nin yerine göreve getirilen Suphi Doğancı 1 yıllık mukaveleye imza attı. Altyapılarda oldukça deneyimli bir antrenörle anlaştıklarını belirten Başkan Bülent Erkul, "Suphi Doğancı'nın yardımcıları Aydın Bilgiç ve Gökhan Bahar olacak. Yaşı genç olmasına rağmen kendisine güvenimiz tam. Vakıfbank, Eczacıbaşı Vitra ve Fenerbahçe gibi kulüplerde A takım seviyesinde de görev yaptı. Biz hocamıza güveniyoruz, iyi işler başaracağız. Camiamıza ve hocamıza hayırlı olsun"dedi.



Play off hedefiyle yola çıkacaklarını söyleyen Doğancı ise "A takım seviyesinde birinci adam olarak ilk kez görev yapacağım ancak kariyerimde 1000'in üzerinde maça çıktım. Dünyanın en zorlu liginde mücadele edeceğiz. Yaş olarak gencim fakat voleybolda hatırı sayılır kilometre katettiğime inanıyorum. Zorlu bir lig ve bizde zoru seviyoruz. Hedefimiz play off yarışında yer almak. Voleybol kağıt üzerinde oynanan bir oyun değil biz de bunu göstereceğiz. Sürpriz sonuçlara imza atacağız."



- Turgutlu