Turgutlu'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 kişiden 6'sı tutuklandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 kişiden 6'sı tutuklandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 20 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 8 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretin elde edildiği değerlendirilen 205 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 35 kişiden 6'sı tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kaçakçılıkla mücadele kapsamında da son 1 ayda 3 iş yerine baskın düzenlendi.
Aramalarda 882 paket kaçak sigara, 129 bin 400 makaron ve 23 kilo 380 gram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.