Turgutlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yaptığı çalışmada Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde A.D. (34) ile Y.B'yi (26) gözaltına aldı.

Yapılan operasyonda, 5 kullanımlık metamfetamin, 2 kullanımlık sentetik kannabinoid ile 1 kullanımlık esrar ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet