Turgutlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Turgutlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Turgutlu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yaptığı çalışmada Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde A.D. (34) ile Y.B'yi (26) gözaltına aldı.

Yapılan operasyonda, 5 kullanımlık metamfetamin, 2 kullanımlık sentetik kannabinoid ile 1 kullanımlık esrar ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

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