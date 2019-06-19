Turgutlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emine Alper (52) idaresindeki 45 AAB 643 plakalı otomobil ile Hüseyin Okan (61) yönetimindeki 45 ZC 7072 plakalı motosiklet Kervan yolunda çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen Okan'ın akrabaları, sağlık ekiplerinin geciktiğini öne sürerek yaralıyı otomobille Turgutlu Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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