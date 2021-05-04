Turgutlu'da sanayi esnafını sevindiren çalışma
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Turgutlu'da sanayi esnafını sevindiren çalışma

Turgutlu'da sanayi esnafını sevindiren çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Erbiller Sanayi Sitesi esnafının yıllardır yaşadığı yol sorunu Turgutlu Belediyesi tarafından çözüme kavuşuyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Erbiller Sanayi Sitesi esnafının yıllardır yaşadığı yol sorunu Turgutlu Belediyesi tarafından çözüme kavuşuyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Erbiller Sanayi Sitesinde yapılan ihale kapsamında 20 bin metrekare bordür ve parke taşı döşeme çalışmaları yapılacak. Uzun yıllardır yolları kötü durumda olan ve çözüm bekleyen sanayi sitesindeki çalışmalar sonunda Erbiller Sanayi Sitesinin tüm yolları yenilenmiş olacak. Çalışmaların en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların başladığı Erbiller Sanayi Sitesinde incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Salgın sürecinde yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanın ilk gününde Erbiller Sanayi Sitesinde 1980 yıllarında kurulan Erbiller Sanayi Sitemizin bugüne kadar yapılmamış olan yollarıyla ilgili ihalemizi yaptık. Yer teslimimizi bugün yaptık. Allahın izniyle görevimize başladık. Esnafımız pandemi koşullarını zorlu şartlar altında geçiriyor. Bu süreyi biz iyi değerlendirerek Erbiller Sanayi Sitemizin yollarının yapım çalışmasına başladık. En hızlı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başlattığımız çalışmalar yıllardır çözüm bekleyen esnafımıza ve Turgutlu'muza hayırlı olsun. Esnafımıza hayırlı işler, çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar, tüm vatandaşlarımıza iyi haftalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erbiller Sanayi Sitesinde esnaf ziyareti de gerçekleştiren Başkan Akın ve ekibine sanayi esnafı başlatılan çalışmalar için teşekkür etti. Yıllardır böyle bir çalışmanın ihtiyaç olduğunu belirten esnaf Başkan Akın'a teşekkürlerini iletti

Yapılan ihale sonrası çalışmaların başlayacağı sanayi sitesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Meclis Üyeleri Burhan Irk, İbrahim Gökdere, Hüseyin Maliz, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol incelemelerde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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