Turgutlu'da Kilit Parke Çalışmaları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallelerinde kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya,Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Mustafa Kemal Mahallesi Kültür Sokak'ta gerçekleştirilen kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında Büyükşehir heyetine Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gıyasettin Polat da eşlik etti. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Mustafa Kemal Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde 6 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatlarının tamamlandığı belirtilirken, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yaklaşık 50 bin metrekarelik kilit parke taşı ve bordür döşeme işinin yapılacağı ifade edildi.

Muhtar Polat'tan Büyükşehir ve MASKİ'ye Teşekkür

Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gıyasettin Polat, mahallesine yapılan yatırımlardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay ve ekiplerine, Fen İşleri Dairesi Başkanımız Uğur Topkaya'ya ve görevli personellere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler