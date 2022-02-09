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Turgutlu'da kahvehaneye kumar baskını

AA, İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Turgutlu'da kahvehaneye kumar baskını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye ceza uyguladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye ceza uyguladı.

Urganlı Mahallesindeki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 1819 lira idari para cezası uyguladı, işletme sahibi hakkında adli işlem yaptı.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Jandarma, Turgutlu, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haber

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