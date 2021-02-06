Turgutlu'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki metruk binalar, park ve bazı güzergahlarda denetleme yaptı.

Uygulamada 832 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denetimlerde 4,5 gram esrar, 8 fişek bonzai ele geçirildi. Ayrıca 294 araç ve sürücü kontrol edildi, 9 araç trafikten men edildi, 50 sürücüye 66 bin 21 lira cezai işlem uygulandı.

Polis, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye maske takmamaktan, 6 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan idari işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen