Turgutlu'da 'Arnavut Zeynel Parkı' açıldı

KOSOVA Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli, çeşitli ziyaretler ve açılış için Manisa'nın Turgutlu İlçesine geldi.

KOSOVA Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli, çeşitli ziyaretler ve açılış için Manisa'nın Turgutlu İlçesine geldi. Milli mücadele kahramanlarından Arnavut Zeynel Taçyıldız'ın isminin verildiği parkın açılışının yapıldığı Turgutlu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Dugolli, geniş kapsamlı olarak daha sonra yeniden Turgutlu'ya gelmek istediğini belirtti.

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli, ilk olarak Turgutlu Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye hizmet binası önünde karşılanan Dugolli, başkanlık makamına geçerek Başkan Çetin Akın ve yardımcılarıyla bir süre görüştü. Dugolli, Akın'a Kosova'da çektiği bir fotoğrafı hediye etti. Ardından Camiönü kahvelerine geçen Ilir Dugolli, burada Kosova göçmenleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbet ettiği vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilen Dugolli, buradan Turgutlu Kent Müzesi'ne geçti. Müzeyi gezen Dugolli, Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla'dan Turgutlu'nun tarihi hakkında bilgiler aldı.

Balkanlar'daki zulüm nedeniyle ailesiyle göç etmek zorunda kaldığı Turgutlu'da, Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan askerleri tarafından yakılmak istenen mahalleyi kurtararak, Turgutluluların gönlünü kazanan merhum Zeynel Taçyıldız'ın isminin verildiği 'Arnavut Zeynel Parkı'nın açılışını Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Ilir Dugolli, beraberindekiler ve Taçyıldız ailesinin yakınları gerçekleştirdi. Dugolli ve beraberindekiler, ilçede 2017 yılından beri faaliyet gösteren Arnavut Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Dugolli'ye programlarda Ankara Arnavut Kültür Merkezi Koordinatörü Serdal Vardar, İzmir Kosova Fahri Konsolosu Muharrem Toprak'ın yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, belediye başkan yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri, Arnavut Kültür Derneği Başkanı Eyüp Sabri Özbilen ve yönetimi, Arnavut Zeynel Taçyıldız'ın ailesi ve Kosova göçmenleri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ