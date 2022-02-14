Turgutlu Belediyesinden Sevgililer Günü'ne özel kutlama

Turgutlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Nikah Salonu bu özel günde hayatlarını birleştiren çiftler için süslendi. Gelen konuklara nikah şekeri hediye edildi.

Turgutlu Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde unutulmayacak özel bir etkinliğe imza attı. Nikah Salonu, Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştiren çiftler için özel olarak süslendi. Evlenen çiftlere ve gelen konuklara "Birleşen elleriniz hiç ayrılmasın" yazılı nikah şekeri hediye edildi. Bununla birlikte canlı müzik dinletisi de yapıldı. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda 9 nikah merasimi gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sevgililer Günü'nde evlenen Neriman Yılmaz ile Fatih Aşağıvardar çiftinin heyecan ve mutluluklarına ortak olarak nikah merasimini gerçekleştirdi. Çiftin evlilik cüzdanını ise Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz takdim etti.

Hayatını birleştiren genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Çetin Akın, nasihatte de bulunarak, "Sürdürülebilir bir evlilik için karşılıklı sevgi ve saygıya ihtiyaç vardır. İyi günlerinizde olduğu gibi zor ve kötü anlarınızda da birleştirdiğiniz ellerinizi hiç ayırmadan sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Bu güzel vatanı, cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hediye etti. Bu emanetleri korumak için gençlere ihtiyaç var. Sizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının izinde çocuklar, gençler yetiştirin" ifadelerini kullandı. - MANİSA