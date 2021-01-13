Turgut Uyar - Ölüme Dair Konuşmalar Şiiri | Masumlar Apartmanı'nda okunan Ela Gözlüm şiiri!

Her hafta Pazartesi günleri TRT1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisi şiirleriyle de gündemden düşmüyor. Masumlar Apartmanı bu haftaki bölümde öğretmen Naci damga vurdu. Masumlar Apartmanı'nda okunan Ela Gözlüm sözlü şiir Turgut Uyar'ın Ölüme Dair Konuşmalar şiiriydi! Masumlar Apartmanı Ela Gözlüm sözlerini, şiirini burada bulabilirsiniz!

Masumlar Apartmanı dizisi, edebiyat severleri her hafta mutlu ediyor. Masumlar Apartmanı şiir kitabı her hafta güzel şiirlerle dikkat çekiyor!Özellikle Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin Turgut Uyar sevgisi gözlerden kaçmıyor. Masumlar Apartmanı bu bölümde okunan şiir de ünlü şair Turgut Uyar'a ait! İşte Masumlar Apartmanı'nda okunan Turgut Uyar - Ölüme Dair Konuşmalar şiiri! Amenna ve Saddakna ve Ela Gözlüm sözleriyle dikkat çeken Ölüme Dair konuşmalar şiiri burada!

TURGUT UYAR - ÖLÜME DAİR KONUŞMALAR ŞİİRİ (2)

...İşte günlerden bir gün Elâgözlüm,

Yeni bir başlangıçla bitecek ömrümüz.

Amenna ve Saddakna,

Bari hoşça geçse günümüz...

Hangisine tasa edeceğiz, şaştık.

"Ölüm derdi, kalım derdi" derken

Dimyata pirince giden misali,

Yolun ortasına ulaştık...

Ölüm bir hatıra gibidir insanda;

Kâh hatırlanır, kâh unutulur.

Fakat bir gün, bir gün nihayet

Gözle görülür elle tutulur...

Şimdi taştan çıkardığım ekmekle,

Çorba içmedeyiz sıcak sıcak.

Fakat yarın kim diyebilir ki Turgut,

Hatıra olmayacak?..

Unutmak istiyorum zaman zaman,

Ne yapsam, ne etsem olmuyor,

Kabulleniyorum,

Kabulleniyorum da - gelgelelim -

İçim içimi yiyor...

Nasıl ki, unutamaz insan

Bir kez gerçekten sevdi mi...

Senin anlıyacağın Elâ gözlüm şimdiden

Alıştırıyorum kendimi...

TURGUT UYAR