Turgay Polat kimdir? Turgay Polat kaç yaşında ve nereli? Turgay Polat mesleği ve uzmanlık alanı nedir?
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Turgay Polat kimdir? Turgay Polat kaç yaşında ve nereli? Turgay Polat mesleği ve uzmanlık alanı nedir?

15.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:28
Turgay Polat kimdir? Turgay Polat kaç yaşında ve nereli? Turgay Polat mesleği ve uzmanlık alanı nedir?

Bugün Habertürk kanalında Muharrem Sarıkaya ve Murat Güloğlu'nun konuğu olan Turgay Polat sosyal medyada merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Eğitim yazarı Trgay Polat, eğitim ve okullar hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Peki, Turgay Polat kimdir? Turgay Polat kaç yaşında ve nereli? Turgay Polat mesleği ve uzmanlık alanı nedir?

Turgay Polat, bu sabah Habertürk kanalında Muharrem Sarıkaya ve Murat Güloğlu'nun sunduğu Gün Başlıyor programına konuk oldu. Eğitimci, eğitim yazarı olan Turgay Polat, 3 haftalık yarı yıl tatilinin bitmesinin ardından okullar, uzaktan eğitim ve daha birçok konuda hem öğrencileri hem de velileri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Eğitim sistemine ve okulların uzaktan eğitimle devam etmesine ilişkin yorumlar yapan Turgay Polat sosyal medyada merak edildi.

TURGAY POLAT KİMDİR?

Turgay Polat 1972 yılında Erzincan'da doğmuştur.

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak görev yapan Turgay Polat, ayrıca bir eğitim yazarıdır. Polat, 1990 - 1994 yıllarında Marmara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Polat, yüksek lisansını ise 2007 - 2010 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi, "Human Resource Management" (İnsan Kaynakları Yönetimi) bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını ise Bahçeşehir Üniversitesi "Stratejik Planlama ve Marka Yönetimi" alanında yaptmıştır.

Şu anda, Bahçeşehir Üniversitesi, Rektör Danışmanı olarak görev yapan Polat, daha önceden özel dershanelerde Rehberlik Danışmanlığı ve Posta Gazetesi, Karar Gazetesi ve Akşam Gazetesi'nde eğitim yazarlığı yapmıştır.

Evli olan Turgay Polat, bir çocuk babasıdır.

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