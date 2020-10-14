Turgay Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Turgay Güler hayatı ve hakkında bilgiler

Açık oturum programlarına da katılan Turgay Güler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Turgay Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hangi kanalda çalışıyor? Tüm detaylar sizlerle...

Gazeteci ve TV programcısı Turgay Güler dönem dönem gündeme gelmektedir. Yaptığı röportajlarla ve yazdığı kitaplarla gündeme gelen Turgay Güler kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne?

TURGAY GÜLER KİMDİR?

Turgay Güley 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Malatyalı'dır. Birçok gazetede muhabirlik yapan Turgay Güler birçok TV kanalında çalışmıştır. Meslek hayatına ilk olarak tanınması Kanal 7'deki özel haberleriyle olmuştur.

Turgay Güler kaç yaşında : 45 yaşında

Turgay Güler aslen nereli : Malatya

Turgay Güler mesleği nedir : Gazeteci

Turgay Güler 2006 senesinde ekranlara çıkmaya başlamıştır. Özellikle Ülke TV'deki "Sıradışı" programında kısa sürede ün kazandı ve izlenmeler aldı. Ardından uzun süre Akşam gazetesinde yazarlık yapan Turgay Güler sonrasında Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni oldu. Turgay Güler 2014 yılından bu yana Güneş'in Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Turgay Güler evli ve bir çocuk babasıdır.

Ayrıca Turgay Güler'in Mehdix, Sır Küpü ve Ruhlar Kuyusu adında 3 kitabı da bulunmaktadır.