Turex halka arz ne zaman işlem görecek? Turex halka arz borsada ne zaman görecek? Turex halka arz hisse sonuçları

Turex halka arzından sonra Kurulduğu "Turex halka arz ne zaman işlem görecek? Turex halka arz borsada ne zaman görecek?" sorularına yatırımcılar yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta 1-2 Nisan tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Turex Turizm halka arz araştırılıyor. Tureks Turizm, Bors'da satış yöntemiyle- 22.500.000 TL nominal değerli 22.500.000 adet payı halka arz ediyor. Turex halka arz hisse sonuçları

Turex Turizm'de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz edileceğini duyururken bugün ise gözler sonuçlara çevrildi. Talep toplama sürecinde pay başına 12 TL fiyat belirlendi. Öte yandan yatırımcılar ise "Turex halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse kodu ve fiyatı nedir?" gibi sorularla gün içerisinde konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,83 olarak duyurulmuştu.

TUREX HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Turex turizmin halka arzı Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış şeklinde eşit dağıtım şeklinde gerçekleşti. Yani halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 01-02 Nisan saat 10.30-13.00 arasında alım emirlerini iletti.

Halka arz fiyatı 12 TL olacak. 1 lot=12TL

TUREX.HE koduyla işlem görecek

TUREX HALKA ARZ NE ZAMAN?

Turex Turizm'in yüzde 20 hissesi 1-2 Nisan tarihlerinde toplanacak talep sonrası halka açılıyor. Tureks Turizm, halka arz gelirinden şirketin payına düşecek nakdin yüzde 70-80'inin planlanan yatırımların finansmanında yüzde 20-30'luk kısmını da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanacak.

TUREX HALKA ARZA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Analistlere göre dağıtım tutarına göre hesaplandığında halka arza yaklaşık 760 Bin kişi katılmış gibi görünüyor. Bu katılım ile tüm zamanların halka arz rekorları kırılmaya devam etti. Son eşit dağıtım halka arz olan Işık Plastik halka arzında 450 bin katılım olmuştu. Halka arz sonrası MKK verilerine göre Borsa İstanbulun yatırımcı sayısı ani artış göstermişti.

TUREX NEDİR?

Turex Turizm A.Ş. kurulduğu 2002 yılından bugüne turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı alanlarında; profesyonel yönetimi, uzman şoför kadrosu ve güçlü teknoloji altyapısı ile sürekli gelişimi prensip edinerek, Türkiye'nin önemli kamu ve özel kuruluşlarına servis hizmetleri sunmaktadır. Turex aynı zamanda, toplu taşımacılık (Özel Halk Otobüsü) alanında da, Türkiye'de belediyelerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, hizmet ağına yeni alanlar katmaktadır.

Turex, operasyonel filo kiralama alanında, araç tedarik ve kullanımında yaşayabileceğiniz sorunlara, stratejik çözümler sunabilmek amacıyla; danışmanlık ve finansal hizmetler sunmaktadır. Turex kendi imkânları, altyapısı ve sayısı binlere varan son model araç filosuyla "Kalite" prensibinden ödün vermemektedir. Turex Tur Seyahat Organizasyon A.Ş. 2011 yılı içinde Myturex'i kurarak, turizm alanına yatırım yapan şirket, turizmin tüm ürünleriyle alanında lider bir marka yaratma hedefindedir.