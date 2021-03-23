Türeci ve Şahin'e Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi

BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi.

BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi. Liyakat Nişanı Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından takdim edildi.

Kaynak: DailyMotion.com