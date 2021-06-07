Turan ne demek? TDK'ya göre Turan ne anlama geliyor? Turancı ve Turancılık ne demek?

Anlamı merak edilen kelimeler arasında Turan geliyor. Peki, TDK'ya göre Turan ne demek? Turan ne anlama gelir? Turancı nedir? Turancılık ne demek? Turan'ın anlamı nedir? Turan ile ilgili bilgiler kısaca haberimizde.