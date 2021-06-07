Turan ne demek? TDK'ya göre Turan ne anlama geliyor? Turancı ve Turancılık ne demek?
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Turan ne demek? TDK'ya göre Turan ne anlama geliyor? Turancı ve Turancılık ne demek?

Turan ne demek? TDK'ya göre Turan ne anlama geliyor? Turancı ve Turancılık ne demek?
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Anlamı merak edilen kelimeler arasında Turan geliyor. Peki, TDK'ya göre Turan ne demek? Turan ne anlama gelir? Turancı nedir? Turancılık ne demek? Turan'ın anlamı nedir? Turan ile ilgili bilgiler kısaca haberimizde.

Türk Dil Kurumu'na göre turan nedir, ne demek? Turan ne anlama gelir? Turancılık ne demek? Turancı nedir? Turan ne manaya gelmektedir? Detaylar yazımızda.

TURAN NE DEMEK? TDK'YA GÖRE

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Farsça'dan geçen Turan kelimesi "Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları ülkenin adı." ve "Türklerin Orta Asya'daki en eski yurtları." anlamlarına gelmektedir.

Turan ne demek? TDK'ya göre Turan ne anlama geliyor? Turancı ve Turancılık ne demek?

TDK'ya göre turan 1. anlamı : Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları ülkenin adı.

TDK'ya göre turan 1. anlamı : Türklerin Orta Asya'daki en eski yurtları.

TURANCI NE DEMEK?

TDK'ya göre Turancı "Turancılık yanlısı (kimse, görüş vb.), panturanist." anlamına geliyor.

TURANCILIK NE DEMEK?

TDK'ya göre Turancılık "Osmanlı Devleti'nin son yıllarında ortaya çıkmış olan, Osmanlılık ve İslamcılık akımları karşısında bütün Türklerin tek vatanda ve tek bayrak altında birleştirilmesini amaçlayan akım, Panturanizm." anlamına gelmektedir.

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