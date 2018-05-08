İletişim Oyununu Kaybeden Turabi Gözyaşlarına Boğuldu

Gergin tavırlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Turabi, bu seferde duygusallığıyla ekranlara geldi. Turabi, ödülün anne ile iletişim olduğu oyunu kaybedince gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İletişim oyunu sonrasında seramonide Turabi, Anıl ile yaşadıkları tartışma ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Turabi kendisinin hiçbir iletişim oyununda sevinç gösterisinde bulunmadığını söylerek herkesten aynı nezaketi bekliyorum dedi. Ödülü kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyleyen Turabi gözyaşlarına hakim olamadı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

İletişim oyununda karşı karşıya gelen Turabi ile Anıl oyun sonu tartıştı. Turabi, Anıl'ı Mustafa Kemal'e yaptığı hareket nedeniyle uyarınca tansiyon yükseldi. Turabi Anıl'a "Haddini bil yoksa ben bildiririm" diye bağırınca Anıl'dan da tepki geldi.