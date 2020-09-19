Tedbirleri hiçe sayan grup, koronavirüse rağmen teknede halay çekti
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Tedbirleri hiçe sayan grup, koronavirüse rağmen teknede halay çekti

Antalya'da bir tur teknesine binen vatandaşlar, bütün koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak halay çektiler. Halay çekenlerin çoğunun maskesiz olduğu gözlemlenirken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler tepkilere neden oldu.

19.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:02

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesine binen bazı vatandaşların, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yüksek ses müzikle birlikte oyun havası oynayan ve halay çeken grup tepkilere sebep oldu.

MASKESİZ HALAY ÇEKTİLER

Koronavirüse yönelik önlemler alınmaya devam ederken, Alanya'daki bir tur teknesinde çekilen görüntülerde kuralların hiçe sayılması sosyal medyada gündem oldu. Büyük tepki çeken görüntüler, bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknenin pistine gelen bazı vatandaşların maske takmadığı, mesafe kuralını hiçe sayarak oyun havası oynadıkları ve halay çektikleri görüldü. O anlara ait görüntüler büyük tepki çekti.

Tedbirleri hiçe sayan grup, koronavirüse rağmen teknede halay çekti

Kaynak: İHA

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