Tur teknesi tadilatı yaparken denize düşen 2 kişiyi tekne çalışanları kurtardı
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Tur teknesi tadilatı yaparken denize düşen 2 kişiyi tekne çalışanları kurtardı

28.01.2021 07:32 | Son Güncelleme: 28.01.2021 07:36
Tur teknesi tadilatı yaparken denize düşen 2 kişiyi tekne çalışanları kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tur teknesinde tadilat yapan iki marangoz ustası, tekneden inmeye çalıştıkları sırada fırtınanın etkisiyle denize düştü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tur teknesinde tadilat yapan iki marangoz ustası, tekneden inmeye çalıştıkları sırada fırtınanın etkisiyle denize düştü. Can pazarının yaşandığı olayda, denize düşen kişileri teknede diğer çalışanlar kurtardı.

Olay, dün akşam saat 18.30'da Kumbahçe Mahallesi'ndeki iskelede meydana geldi. İddiaya göre, iskelede bağlı olan tur teknesinde tamirat için çalışan marangoz ustaları Necip Uygun ile Hasan Emek, işleri bittikten sonra tekneden inmek istedi. Uygun ile Emek tekneden indikleri sırada, şiddetli fırtına nedeniyle tur teknesinin halatı koptu. Savrulan teknede dengesini kaybeden 2 marangoz ustası, denize düştü. Olayı gören teknedeki kişiler ve diğer vatandaşlar, denize can simidi atarak 2 kişiyi kurtarmaya çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucu, Uygun ve Emek denizden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uygun ve Emek ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan tekne çalışanlarının ifadesine başvururken, hastaneye kaldırılan Uygun ile Emek'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili konuşan tekne kaptanı Levent Uysal (30), "Dalga gelince fırtına şiddeti yoğunlaştı, teknenin halatı patlayınca bir kişi tutunmak istedi. Tutunurken diğeri düştü o da onu yakalamaya çalışırken düştü. Oradaki halatlara tutunarak kendilerini kurtardılar, o esnada 10 kişi yoğunlaştı. Burada bağırış çağırış vardı. Can simitlerini attık, simitleri attıktan sonra güzelce kavradık. Bir kişi buradan tuttu, iskelenin boyuna ulaşmaya başladı. Su botu indirdik, botu indirdikten sonra çok şükür kurtardık. Allah'tan korkulan olmadı, iki can kurtardığımız için mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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