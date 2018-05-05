Otobüs TIR'a Çarptı: 1 Ölü, 46 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tur otobüsünün park halindeki TIR'a çarptığı kazada, otobüs şoförü hayatını kaybederken, 2'si ağır 46 yolcu yaralandı.

KAZA SABAH 04.30 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün saat 04.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesi Göksöğüt mevkiinde meydana geldi.

3'Ü AĞIR 47 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, Burdur'un Bucak ilçesinden Konya Mevlana gezisine gittikleri belirtilen yolcuları taşıyan Volkan Temel (35) yönetimindeki 07 AAP 189 plakalı tur otobüsünün, yol kenarında park halinde bulunan 42 CVC 49 plakalı TIR'a arkadan çarpması sonucu 3'ü ağır 47 kişi yaralandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve kurtarma ekibi sevk edilirken, otobüste sıkışan sürücü Volkan Temel, Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla sevk edildikleri Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Isparta'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Volkan Temel'in, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen karşın kurtarılamadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.