Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
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Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi

Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrildiği kazada ölen 3 Rus turistin isimleri belirlendi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrildiği kazada ölen 3 Rus turistin isimleri belirlendi. Turistlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Manavgat ilçesi D-400 kara yolu istikametinde meydana geldi. Naci Dirlik'in kullandığı 31 KJL 49 plakalı Rus turistleri taşıyan midibüs önce bariyerlere çarptı, ardından karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 Rus turist hayatını kaybederken, midibüs şoförünün yanı sıra 8 turist çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılarla birlikte 6 turist de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden turistlerin kimliği belirlendi. Nadezha Tiagushcheva (71), Taras Melnik (35) ve 15 yaşındaki kız çocuğu Anna Moshko'nun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazada yaralanan şoför Naci Dirlik'in son bir haftadır ne kadar süre fiili olarak çalıştığı, dinlenme zamanlarına uyup uymadığı, midibüsün hareket kayıtları konusunda inceleme sürdürülüyor. Kazada yaralanan Rus turistlerin tedavilerine ise Manavgat Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel hastanelerde devam ediliyor.


- Manavgatantalya
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Tur midibüsü kazasında ölen turistlerin kimlikleri belirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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