Tüpraş kimin? Tüpraş iş ortakları hangi firmalar? Tüpraş yönetim kurulunda kimler var?
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Tüpraş kimin? Tüpraş iş ortakları hangi firmalar? Tüpraş yönetim kurulunda kimler var?

Son günlerde adını sıkça duyduğunuz ve Tüpraş iş ortakları hangi firmalar? Tüpraş kimin? gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Tüpraş kimin? Tüpraş iş ortakları hangi firmalar? Tüpraş yönetim kurulunda kimler var?
20.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:47

Tüpraş'ın yönetim kurulunda Ömer M. KOÇ, ALİ Y. KOÇ, Rahmi M. KOÇ, Semahat ARSEL, Levent ÇAKIROĞLU, Erol MEMİOĞLU, Yağız EYÜBOĞLU, Zafer SÖNMEZ, Muharrem HİLMİ KAYHAN, Ayşe Canan EDİBOĞLU, Kamil Ömer BOZER vardır. Koç Holding ve Koç Ailesi tarafından kontrol edilmektedir. Peki, Tüpraş iş ortakları hangi firmalardır.

TÜPRAŞ KİMİN?

Şirketin ana ortağı Enerji Yatırımları A.Ş., Koç Holding A.Ş., Koç Ailesi ve bunlar tarafından sahip olunan şirketler tarafından kontrol edilmektedir.

TÜPRAŞ İŞ ORTAKLARI

Tüpraş, Opet'in %40 hissesine sahip

Şirket, akaryakıt dağıtım sektöründe parekente satışlar, ticari ve endüstriyel yakıt satışları, depolama ve uluslararası ürün ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. 900'e yakın çalışana, Sunpet markası ile birlikte 1.670 istasyona sahip olan Opet, 1.1 milyon m3 depolama kapasitesi bulunan 5 terminal ile Türkiye genelinde yayın bir hizmet ağını yönetmekte, müşterilerine üstün nitelikli ürün ve hizmetler sağlamaktadır. Opet ayrıca, Alman madeni yağ şirketi Fuchs ile %50-50 ortaklığı Opet-Fuchs kanalıyla madeni yağların üretimi ve pazarlamasını, Türk Hava Yolları ile %50-50 ortaklığı THY-Opet ile de jet yakıtı ikmali sağlamaktadır.

Tüpraş kimin? Tüpraş iş ortakları hangi firmalar? Tüpraş yönetim kurulunda kimler var?

Tüpraş, Körfez Ulaştırmanın %100 hissesine sahip

Körfez Ulaştırma, demiryolu tren işletmecisi (DTİ) olarak, Aralık 2017'den başlayarak 2018 yılı boyunca TCDD'den kiraladığı 5 adet lokomotifle Kırıkkale-İzmit Rafinerileri arasında karşılıklı, günlük 1'er tren ile akaryakıt taşımacılığı yapmış, 2019 yılı Temmuz ayından itibaren ise satın aldığı 5 adet yeni dizel lokomotifin filoya eklenmesi ile Kırıkkale-İzmit Rafinerileri arasında karşılıklı 2'şer trenle akaryakıt taşımacılığı yapmaya başlamıştır. 2019 yılında ayrıca Kırıkkale-Batman ve Kırıkkale-Mersin hatlarında deneme seferleri gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında taşımalarda Körfez Ulaştırma'nın Tüpraş'tan yıl içerisinde farklı zamanlarda satın alarak sahibi olduğu 439 adet vagonun yanı sıra, 26 adet Opet vagonu ve 100-250 adet arasında değişen sarnıçlı TCDD vagonu kullanılmıştır. Kırıkkale Rafinerisi'nde yer alan vagon bakım atölyesi, Türkiye'deki ECM standartlarına göre hizmet veren en kapsamlı vagon bakım ve onarım atölyesi olup, atölyenin yüksek performansı vagonların maksimum verimlilikte çalışmasını sağlamaktadır.

Tüpraş, Ditaş'ın %79,98 hissesine sahip

Şirket, 16.03.1974 tarihinde İstanbul'da faaliyete geçmiştir. İpraş'ın Ditaş'taki %29 hissesi, 1983 yılında Tüpraş'a devredilmiş, Tüpraş Ekim 2002'de Özelleştirme İdaresi Başkanlığ'na ait %50,98'lik Ditaş hissesini satın alarak Ditaş hisselerinin toplam %79,98'ine sahip olmuş, böylece Ditaş, Tüpraş'ın bağlı ortaklığı statüsüne kavuşmuştur. Ditaş, 2006 sonrası yapılanma ve büyüme sürecine girmiş, bu süreç çerçevesinde sermayesi %100 Ditaş'a ait 14 şirket kurulmuştur. Şirket, armatörlük, brokerlik/gemi kiralama, kılavuzluk, römorkörcülük, denetim ve acentelik hizmetleri vermektedir.

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