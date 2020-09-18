Tunus ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Tunus ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 4, Yemen'de iki kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
18.09.2020 02:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 02:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 4, Yemen'de iki kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 470 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada ölü sayısının 133'e, vakaların 8 bin 570'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 342'ye yükseldiği ifade edildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü, 3 kişide de vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 585 olduğu, toplam vaka sayısının 2 bin 22'ye, iyileşen hasta sayısının ise 1221'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti
Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti
AA Editörü
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