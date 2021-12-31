Tunus'taki Nahda Hareketi: Milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Said sorumlu - Haberler
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Tunus'taki Nahda Hareketi: Milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Said sorumlu

Tunus'taki Nahda Hareketi: Milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Said sorumlu
AA / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Tunus'taki Nahda Hareketi, hareketin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Kays Said'i sorumlu tuttu.

Tunus'taki Nahda Hareketi, hareketin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Kays Said'i sorumlu tuttu.

Nahda'nın Yürütme Ofisi Üyeleri Muhammed el-Kavmani ve Zeyneb el-Berahimi, Bahiri'nin kaçırılmasıyla ilgili başkent Tunus'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Kavmani, "Bahiri'nin kaçırılmasından doğrudan Cumhurbaşkanı'nı sorumlu tutuyoruz, çünkü konuşmalarında ona karşı kışkırttı." dedi.

Yaşanan olayların, despotluk uygulamalarının tekrarı ve darbe karşıtı şahsiyetlere yönelik atılan tırmandırma adımı olduğunu vurgulayan Kavmani, "Talebimiz, resmi makamların Bahiri'yi serbest bırakması veya güvenliğinden sorumlu olmalarıdır." diye konuştu.

Kavmani, yaşananların, demokratik yoldan sapma olduğunu, yasaların kişisel olarak yorumlandığını ve siyasi hedeflerine ulaşması için yalnızca Cumhurbaşkanı Said'in şahsına hizmet ettiğini söyledi.

Berahimi de, "Arama emri veya herhangi bir adli prosedür yok, Bahiri'ye yapılanlar bir kaçırma operasyonudur. Hakkında gerek sivil gerek askeri mahkemelerden herhangi bir yasal takip kararı olmamasına rağmen Bahiri'nin nereye götürüldüğünü henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

Bahiri'nin sağlık durumunun hassas olduğunu ve şu anda ona ne olabileceğini bilmediklerini ifade eden Berahimi, yaşananların, darbeye karşı olduklarını açıklayan bazı kişilere yönelik talimat olduğunu sözlerine ekledi.

Nahda'dan "Bahiri sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırıldı" açıklaması

Tunus'taki Nahda Hareketi, gün içinde yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

63 yaşındaki Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen hukukçu bir isim olarak biliniyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Tunus'taki Nahda Hareketi: Milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Said sorumlu

Tunus'taki Nahda Hareketi: Milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Said sorumlu

Tunus'taki Nahda Hareketi: Milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Said sorumlu

Tunus'taki Nahda Hareketi: Milletvekili Bahiri'nin kaçırılmasından Cumhurbaşkanı Said sorumlu

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AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri

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