Tunus'ta ordu birlikleri, Kovid-19 tedbirlerine tepki amaçlı protestolara karşı hassas yerleri tuttu
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Tunus'ta ordu birlikleri, Kovid-19 tedbirlerine tepki amaçlı protestolara karşı hassas yerleri tuttu

18.01.2021 03:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 03:10
Tunus'ta ordu birlikleri, Kovid-19 tedbirlerine tepki amaçlı protestolara karşı hassas yerleri tuttu

Tunus'ta askeri birliklerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine tepki amaçlı olası eylemlere karşı kamu kurumları ve stratejik mekanların önünde konuşlandığı bildirildi.

Tunus'ta askeri birliklerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine tepki amaçlı olası eylemlere karşı kamu kurumları ve stratejik mekanların önünde konuşlandığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekri, Mozaik FM radyo kanalına yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Silyana, Kasrin, Binzert, Susa kentlerinde önemli noktalarda konuşlandığını söyledi.

Zekri, ordu güçlerinin ülkenin tüm bölgelerinde ortak devriyelere katılmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Hayuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan önlemlere karşı dün gece düzenlenen protestolar sırasında kamu ve özel sektöre ait bazı mekanlarda yağmalama eylemleri yapıldığını bu nedenle 200 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde, polisle göstericiler arasında arbedeler yaşanmıştı. Ayrıca dünkü gösterilerdeki bazı markalara ait mağazalara yağma amaçlı saldırılar yapıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, 14 Ocak'tan itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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