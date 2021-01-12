Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları, Gazze'de vakalar arttı
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Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları, Gazze'de vakalar arttı

12.01.2021 04:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 04:08
Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları, Gazze'de vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 69 kişi hayatını kaybederken, Gazze Şeridi'nde 413 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 69 kişi hayatını kaybederken, Gazze Şeridi'nde 413 yeni vaka tespit edildi.

Tunus Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 69 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 3 bin 74 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilere göre, ülkede virüs nedeniyle can kaybı 5 bin 284'e, vaka sayısı 162 bin 350'ye, iyileşenlerin sayısı ise 119 bin 446'ya yükseldi.

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, son 24 saat içinde toplam 413 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtilirken, virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği belirtildi.

Buna göre, abluka altındaki kentte toplam vaka sayısı 46 bin 87'ye yükselirken, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 447'de kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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