Tunus'ta Filistin'e destek gösterisinde İsrail'le normalleşmeyi suç kabul eden yasa çıkarılması çağrısı yapıldı
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Tunus'ta Filistin'e destek gösterisinde İsrail'le normalleşmeyi suç kabul eden yasa çıkarılması çağrısı yapıldı

Tunus'ta Filistin'e destek gösterisinde İsrail'le normalleşmeyi suç kabul eden yasa çıkarılması çağrısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlenerek, İsrail'le normalleşmeyi suç kabul eden yasa çıkarılması talep edildi.

Tunus'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlenerek, İsrail'le normalleşmeyi suç kabul eden yasa çıkarılması talep edildi.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (UGTT) çağrısıyla başkent Tunus'ta toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze'de Filistinlilere saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin'e destek veren göstericiler, ülke makamlarından İsrail'le normalleşmeyi suç kabul eden yasa çıkarmasını istedi.

Ellerinde Tunus ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, başkentte Habib Burgiba Caddesi'nin karşısındaki Turizm Bakanlığı binasının önünde toplanarak Hayreddin Paşa Caddesi'nde kadar yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, İsrail ve İsrail'le normalleşme karşıtı sloganlar atıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 227 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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