Tunus'ta farklı din ve mezhep temsilcileri "Ulusal Birlikte Yaşama Sözleşmesi" imzaladı

Tunus'ta, farklı din ve mezhep temsilcileri tarafından "Ulusal Birlikte Yaşama Sözleşmesi" anlaşması imzalandı.

Başkent Tunus'un Marsa semtinde Özgürlük ve Eşitlik Buluşması Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısına, Tunus La Gulet Sinagogu Hahamı Daniel Kohen, Bahai Temsilcisi Musa, Tunus Anjelik Kilisesi Temsilcisi Rahip Kemanl Evlad Fatima, Sufi Tarikatları Birliği Başkanı Hasan Ebu Abdullah ve Tunus el-Beyt Temsilcisi Şeyh Ahmed Bin Selman katıldı.

Toplantıda konuşan, Ulusal Birlikte Yaşama Sözleşmesi Sözcüsü Kerim Şeniba, "Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan sözleşmenin hukuki bir yaptırımı yok, sözleşme daha çok ahlaki bir yükümlülüğü temsil ediyor." dedi.

Tunus'ta bazı farklı din ve mezhep mensuplarının gizlenmek zorunda kaldığına dikkat çeken Şeniba, "Tunus vatandaşları uluslararası sözleşmeler ve anayasa ile sağlanan haklar ile dini ayinlerini düzenleme hakkına sahip. İmzalanan sözleşme, tüm dinlerin ve mezheplerin uyum içerisinde yaşamasını hedefliyor." diye konuştu.

Tunus Bahai İletişim Ofisi üyesi Muhammed Bin Musa ise konuşmasında, sözleşmenin farklılıkların ve çeşitliliklerin birlikteliğini sağlamayı amaçladığını söyledi.

Haham Kohen de yaptığı konuşmada, "Tunus anayasasında Tunus'un dini İslam yazmasına rağmen diğer dinlerin de haklarının garanti altına alınması gerektiğini" söyledi.

Birlikte yaşamın önemine vurgu yapan Kohen, "Farklıyım ama Tunus vatandaşıyım ve devletin koruması altındayım." ifadelerini kullandı.

Yüzde 99'u Müslümanlardan oluşan Tunus'ta, yaklaşık 80 milletten 35 bin Hristiyan yaşıyor. Ayrıca çoğunluğu Cerbe Adası'nda yaşayan 2 bin 600 civarında Yahudi bulunuyor.