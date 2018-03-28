Tunus Milli Günü Resepsiyonu

Tunus'un İstanbul Başkonsolosu Hedi Malek, Türkiye ile Tunus arasında başta siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler olmak üzere her alanda mükemmel bir iş birliği bulunduğunu belirtti.

Tunus'un İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Tunus Milli Günü dolayısıyla Akatlar Kültür Merkezi'nde resepsiyon düzenlendi.

Malek, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona teşrif eden ülkelerin konsolos, diplomat ve personelleri ile Türkiye'de ikamet eden Tunus vatandaşlarına teşekkürlerini sundu.

Tunus ve Türkiye arasındaki tarihsel bağa işaret eden Malek, "İki ülke arasında başta siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler olmak üzere her alanda mükemmel bir iş birliği bulunduğunu ifade etmekten mutluluk duymaktayım. Şüphesiz Tunus ile Türkiye arasında tarihsel bağın, iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerinin tüm hizmet alanlarında, bunlarla birlikte kültürel olarak müzik alanında pozitif yönde güçlü olduğuna inanmaktayız." diye konuştu.

Daha sonra Tunus ve Türk müziklerinin yer aldığı konserle resepsiyon devam etti.

Resepsiyona, Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosluğu'ndan diplomat Mohammed al Mohammed, Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan diplomat Robert Kris ve Türkiye'de yaşayan Tunus vatandaşları katıldı.