Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
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Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor

Demirören Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Haberler | Güncel

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos'ta sağanak sonrası meydana gelen selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor.

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos'ta sağanak sonrası meydana gelen selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor. 400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor.

İspir ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de sağanak etkili oldu. Dere olan bölgede sağanak sonrası meydana gelen sel, çalışmaların sürdüğü HES tünelini bastı. 400 metre uzunluğundaki tünelde bulunan inşaat işçisi Mustafa Aksöyek kayboldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri, işçiyi arama çalışmalarına başladı. HES tüneline giren ekipler, motopomp ile su boşaltırken, bir taraftan da iş makineleriyle kayıp işçiyi arıyor. Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin 150 metrelik bölümünün suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'in izine henüz rastlayamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. 


Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor
Erzurum'da kayıp işçi için tünelin suyu boşaltılarak arama yapılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz

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