Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'te, otomobilin tünelin girişinde duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı.

KARABÜK'te, otomobilin tünelin girişinde duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük- Yenice yolu Çakmakkaya Tüneli'nin girişinde meydana geldi. Murat Belen (53) idaresindeki 67 DE 786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel girişindeki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan Belen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bir diğer kaza ise öğle saatlerinde Karabük-Yenice yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Zeki Çapaklı idaresindeki 78 SA 389 plakalı otomobil ile Kenan Gül idaresindeki 78 AL 050 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acile bildirdi. Kazada, otomobilde bulunan Cemal Ovaz (73) yaralandı. Yaralanan sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

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