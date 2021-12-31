TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÇİFTLİK, NİĞDE (DHA) - SİNOP'ta, Çiftlik Tüneli'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Kürşat Yılmaz, yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Sinop- Samsun karayolu, 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sinop- Samsun karayolu Demirci köyündeki Çiftlik Tüneli'nde meydana geldi. Kürşat Yılmaz yönetimindeki 34 BHC 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı, 100 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, ters dönen otomobil ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Sinop- Samsun karayolunda ulaşım 1 saat sonra yeniden sağlandı.