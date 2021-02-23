Tunceli yeni proje destekleriyle turizm atağında

Tunceli'de Fırat Kalkınma Ajansınca (FKA) 2020 yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na sunulan ve başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan 5 proje, kenti cazibe merkezi haline getirecek.

Tunceli'de Fırat Kalkınma Ajansınca (FKA) 2020 yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na sunulan ve başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan 5 proje, kenti cazibe merkezi haline getirecek.

Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu Tunceli, son yıllarda devletin sağladığı imkanlarla yapılan yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle turizm alanındaki gelişimini sürdürüyor.

Yatırımlarla adeta turizm şehrine dönüşen kentte, FKA'nın 2020 yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na sunduğu ve bedeli yaklaşık 7 milyon lira olan 5 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda kentte hayata geçirilmesi hedeflenen "Jeotermal Suyun Sağlık Turizmine Kazandırılması", "Tunceli'nin İnanç Kapıları Ocaklar ve Ziyaretlerde Alt Yapı İyileştirmesi", "Urartu Mağaraları Turizme Kazandırılıyor", "Ovacık Dört Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor" ve "Tunceli'de Alternatif Kamping Alanı" projeleri için imza töreni düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, Valilikte düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin 4 milyor liralık kısmının FKA tarafından karşılanacağını belirterek, şöyle dedi:

"Geri kalan kısmını ise paydaş kurumlar olarak, ilimiz olarak bizler katkı sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Normalde baktığınızda ilimiz açısından sınırlı bir kaynak varken onlar sağ olsunlar hep beraber, topyekun oy vererek gönül birlikteliğiyle bize destek olarak 3 değil, 5 projemizin desteklenmesi sağladılar."

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da ajans olarak kentte en önemli sektör olarak turizmi gördüklerini anlattı.

Törende, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Önder Yurdakul da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren