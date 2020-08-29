TUNCELİ Yavru ayılar, Pülümür Çayı'nda beslenirken görüntülendi
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TUNCELİ Yavru ayılar, Pülümür Çayı'nda beslenirken görüntülendi

Yavru ayılar, Pülümür Çayı'nda beslenirken görüntülendiTUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, 3 yavru ayı, Pülümür Çayı'nda beslenirken bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

29.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:54

Yavru ayılar, Pülümür Çayı'nda beslenirken görüntülendi

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, 3 yavru ayı, Pülümür Çayı'nda beslenirken bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pülümür Çayı kenarında 3 yavru ayının beslenme anları görüntüledi. Arkadaşlarıyla Pülümür Vadisi'nde gezdikleri sırada yavru ayıların beslendiğini gören Muzaffer Akyüz, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Yavru ayıların bir süre yiyecek aradıklarının ardından taşların altında çıkardıkları otları yiyerek beslendiklerini söyleyen Akyüz, "Arkadaşlarla Pülümür Vadisi'nde geziyorduk. Hanköy civarındaki Pülümür Çayı kıyısında 3 yavru ayıyı fark ettik. Anneleri yanında yoktu. Yavrular acıkmıştı sürekli su kıyısında taşları kaldırıp altında bir şeyler bulup yiyor ve ot köklerini çıkarıp yiyorlardı. Ayı yavruları genellikle 3 yıla yakın anneleriyle yaşarlar ama bu yavruların anneleri ortalıkta hiç görünmedi. Umarım yaşıyordur ve yavrularını tekrar bulur ve onları daha rahat besler" dedi.

TUNCELİ Yavru ayılar, Pülümür Çayı'nda beslenirken görüntülendi

Kaynak: DHA

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