TUNCELİ Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRARTUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.

Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.

Çemişgezek ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Evde kal' çağrıları etkili oldu. Koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri, insanların evlerine çekilmesini fırsat bilerek, ilçe merkezine indi. Keçiler, sürü halinde Gürsel Erol Parkı'nda görüntülendi.

GÖRÜMTÜ GEÇİLİYOR

Ferit DEMİR/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli), (DHA)-

Kaynak: DHA