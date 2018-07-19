Tunceli Ünlü Pizzacıdan, Tuncelili Yetim ve Öksüz Çocuklara Pizza

Ünlü pizzacıdan, Tuncelili yetim ve öksüz çocuklara pizza

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) - KANADA'nın Toronto kentinde yaşayan, Tuncelili dünyaca ünlü pizzacı Zeynel Arı, tatilini geçirmek için geldiği memleketinde, yetim ve öksüz çocuklara elleriyle pizza yaparak ikram etti..

Tatilini geçirmek için Kanada'dan memleketi Tunceli'ye gelen dünyaca ünlü pizzacı Zeynel Arı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in teklifi üzerine yetim ve öksüz çocuklara, kendi elleriyle pizza yaptı. İş yerinin bulunduğu Toronto'da dünyaca ünlü şarkıcı Madonna ve bir çok Holywood yıldızına pizza yapan pizzacı Zeynal Arı, tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Tunceli'de yetim ve öksüzlere pizza yaparak, çocuklara sevindirdi. Arı'nın yaptığı pizzaları keyifle yiyen çocuklar, tekne keyfiyle güzel bir gün geçirmiş oldu. Zeynel Arı, Tunceli'deki bir lokantada düzenlenen organizasyonda, çocuklara nasıl pizza yapılacağı konusunda bilgiler vererek, lezzetli pizza yapmanın yollarını uygulamalı olarak gösterdi.

Daha sonra taş fırının başına geçerek, malzemelerini hazırladığı pizzaları pişiren Arı, pişirdiği pizzaları çocuklara ikram etti.

Yetim ve öksüz çocuklar için düzenlenen tekne gezisine Vali ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, ve ünlü pizzacı Zeynel Arı da katıldı. Tekne gezisi sırasında bir konuşma yapan Vali Sonel, "Zeynel Bey, Tuncelili iş adamımız. Kanada, Toronto'nun en büyük pizzacısı. Kendisi Toronto'da Tunceli ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil ediyor. Çocuklarımızı sevindirip, mutlu ettiği için kendisini kutluyoruz." dedi.

Ünlü Pizzacı Zeynel Arı ise, Tunceli'de geçen yıldan bu güne ok büyük farklılıklar gördüğünü belirterek, "Kendimi İtalya'nın Venedik şehrinde hissetim."dedi.