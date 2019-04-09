Tunceli'nin Mazgirt İlçesinde AK Parti Dönemi Başladı

2 dönemdir EMEP ve ÖDP'nin başkanlığı kazandığı Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, bu kez AK Partili Murat Becerikli, seçmenler tarafından tercih edilerek seçimden zaferle çıkıp görevine başladı.

Tunceli'nin bin 700 nüfuslu Mazgirt İlçesinin belediye başkanlığını 10 yıl aradan sonra AK Partili Murat Becerikli yüzde 35,41'lik oyla kazandı.İlçede CHP yüzde 27,87, TKP yüzde 19, HDP ise yüzde 12 oy alabildi.

Seçimi kazanan ve görevine başlayan Becerikli'nin, Bingöl Genç ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu ilçe hastanesinin müdürü olarak görev yaparken aday olduğu öğrenildi.

"Hizmetlerin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz"

Yerel seçimlerde halkın teveccühü ile belediye başkanı olduğunu belirten Başkan Murat Becerikli, "Üç yıldır burada hastane müdürü olarak görev yapıyordum. Halkımız bu görevi bize uygun gördü. Sağ olsunlar tercihlerini bizden yana kullandılar. Biz de belediye başkanı olduk. Bundan sonraki süreçte İnşallah halkımıza gereken hizmetlerin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

İlçenin bir çok sorunu olduğunu dile getiren Becerikli, "Başta imar problemi var. Altyapı, üst yapı, çevre düzenlemesi, yol, konut problemi var. Burada yaşayan insanlar genelde civar yerlere, Tunceli'ye, Karakoçan'a, Kovancılar'a, Elazığ'a gidip alışveriş yaptıkları için ilçemiz geri kalmış. Önümüzdeki süreçte bunları çözmeye çalışacağız"ifadelerini kullandı.

-Becerikli, "Belediyeler siyaset yapma yeri değil"

Seçim sürecinde de belediyelerin hizmet yeri olduğuna vurgu yapan Becerikli, "Belediyeler siyaset yapma yeri değildir. Oy versin, vermesin o işlem artık geride kaldı, bütün insanlarımıza hizmet yapacağız. Asli görevimiz neyse onu yapacağız. Daha çok halkımızın, ilçemizde oturan herkesi kucaklayan bir belediyecilik hizmeti vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Kapıyı sürekli açık tutmak önemli"

Seçim sürecinin ardından kapı sökme yönlü haberlerin medyada yer aldığına vurgu yapan Başkan Becerikli, "Kapı sökmekten ziyade kapıyı sürekli açık tutmak önemli. Sadece belediye kapısını değil gönül kapısını açık tutmak çok önemli. Türkiye'de kapıyı söktü yönlü haberler görüyoruz. Bunlar biraz popülist yaklaşımlardır. Gönül kapınızı açtığınız zaman zaten halk onu görür. Belediyenin kapıları da sürekli açıktır. Verilen hizmet adil şekilde olursa o daha bir renk katar. Benim yaklaşımım bu. İnşallah bunu sonuna kadar sürdüreceğiz"diyerek sözlerini tamamladı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA