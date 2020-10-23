Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir köy karantinaya alındı
23.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:58
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Kovid-19 hastasının bulunduğu Kıraçlar köyü, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha kararıyla söz konusu köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren