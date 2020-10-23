Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Kovid-19 hastasının bulunduğu Kıraçlar köyü, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha kararıyla söz konusu köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren