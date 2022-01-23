Tunceli-Hozat yolu araç trafiğine kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli-Hozat yolu araç trafiğine kapatıldı

Tunceli-Hozat yolu araç trafiğine kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tunceli-Hozat ilçe yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli-Hozat ilçe yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Tunceli-Çiçekli-Hozat yolu, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Öte yandan, Hozat-Ovacık-Karaoğlan yolu da çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı tutuluyor. Valilik vatandaşların zorunlu hallerde bu ilçelere ait diğer ana istikamet karayollarını kullanmalarını istedi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tunceli Valiliği, Tragger, Tunceli, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title