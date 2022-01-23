Tunceli-Hozat yolu araç trafiğine kapatıldı

Tunceli-Hozat ilçe yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli-Hozat ilçe yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Tunceli-Çiçekli-Hozat yolu, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Öte yandan, Hozat-Ovacık-Karaoğlan yolu da çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı tutuluyor. Valilik vatandaşların zorunlu hallerde bu ilçelere ait diğer ana istikamet karayollarını kullanmalarını istedi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri