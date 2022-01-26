Tunceli-Erzincan yolu TIR geçişlerine kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli-Erzincan yolu TIR geçişlerine kapatıldı

Tunceli-Erzincan yolu TIR geçişlerine kapatıldı

Erzincan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı.

TUNCELİ- Erzincan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de, sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Yoğun yağış nedeniyle Pülümür ilçesi ile Erzincan arasındaki 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde görüş uzaklığı sıfırlandı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Valilik, kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolunun, ikinci duyuruya kadar TIR geçişine kapatıldığını açıkladı.


Tunceli-Erzincan yolu TIR geçişlerine kapatıldı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzincan, Tunceli, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title