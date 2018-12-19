Tunceli'de Zırhlı Polis Aracı, 2 Otomobile Çarptı
TUNCELİ'de zırhlı polis aracı, 2 otomobile çarptı.
TUNCELİ'de zırhlı polis aracı, 2 otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk mahallesinde meydana geldi. Polis ekiplerinin kullandığı zırhlı aracı, önce Murat Can Kaya yönetimindeki 31 KV 896 plakalı otomobil, ardından karşı şeride geçip Seval Kaya idaresindeki 10 RT 446 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.
- Tunceli
Kaynak: DHA