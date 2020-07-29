Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu" başlatıldı
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Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu" başlatıldı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu" başlatıldı.

29.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:28

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu" başlatıldı.

Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 6 personelden oluşan 67 operasyonel tim görev alıyor.

Yıldırım-1 Operasyonu 13 Temmuz tarihinden itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak ili kırsalında, Yıldırım-2 Operasyonu 19 Temmuz tarihinden itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari ili kırsalında, Yıldırım-3 Operasyonu 26 Temmuz tarihinden itibaren Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında, Yıldırım-4 Operasyonu 28 Temmuz tarihinden itibaren Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli ili kırsalında devam ediyor.

İçişleri Bakanlığını koordinesinde Temmuz ayında başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 24 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

(Utku Şimşek/İHA)

Tunceli'de 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' başlatıldı

Kaynak: İHA

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