Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi - Haberler
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Mazgirt ve Hozat ilçelerinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ve Hozat ilçelerinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Mazgirt ve Hozat ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, terör örgütlerince kullanıldığı belirlenen 7 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 76 kalaşnikof mühimmatı, 15 kilogram amonyumnitrat, 3 büyük tüp, 16 pil bloğu, akü, 2 radyo, 2 el feneri, 2 sırt çantası, uyku tulumu, 30 metre su hortumu, 20 metre elektrik kablosu, şemsiye, küçük tüp, akım ölçer, el telsizi, ocak, 32 çift spor ayakkabı, DVD oynatıcı, gıda malzemeleri, balta, kazma, kürek ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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